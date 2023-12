Tennis : Ons Jabeur se dit « détruite » après avoir perdu la finale à Wimbledon

Visiblement, la Tunisienne Ons Jabeur (6e mondiale) a beaucoup de mal à digérer sa défaite en finale de Wimbledon contre la Tchèque Markéta Vondrousova.

Dans un documentaire qui sera prochainement diffusé sur la chaîne TOD TV, la Tunisienne a révélé que ce tournoi l’a détruite. Ons Jabeur (29 ans) a souligné qu’elle comptait faire une pause en cas de sacre à Wimbledon afin d’avoir un enfant. Une révélation qui a ému un nombre important d’internautes sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, Ons Jabeur est mariée depuis l’année 2017 à son préparateur physique, le Tunisien Karim Kamoun.

The film is ready! My last 9 months has been dedicated to Producing a film about @Ons_Jabeur who battled against the odds to reach the Wimbledon Final – then lost it. But that is only a tiny part of her story.

Hugely proud of what we’ve achieved, this is a taster of what’s coming pic.twitter.com/cfIzo65w4B

— Matt Critchley (@MattCritchley1) December 28, 2023