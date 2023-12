CAF Awards: à quelle heure et sur quelles chaînes ?

La ville de Marrakech sera, ce lundi soir, la capitale du football africain, en accueillant la cérémonie annuelle de remise des prix de la Confédération Africaine de Football « CAF Awards » pour la saison 2023.

Le Royaume abrite ainsi pour la 2ème année consécutive cet événement phare du ballon rond africain, après l’édition 2022 tenue au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora.

Pour l’édition 2023 des « CAF Awards », c’est le Palais des Congrès de Marrakech qui sera le théâtre de cette fête de l’excellence du football africain, ce qui vient confirmer, si besoin est, la réputation du Maroc comme destination de choix pour les plus grandes manifestations sportives continentales et internationales, grâce à son expérience dans l’organisation d’évènements sportifs d’envergure et ses nombreux atouts en termes d’infrastructures sportives et hôtelières, ainsi qu’en matière de logistique.

Au-delà de l’aspect organisationnel, le football marocain, qui connaît actuellement son âge d’or, avec des réalisations exceptionnelles à tous les niveaux et pour l’ensemble des catégories d’âge, à leur tête l’épopée historique de l’équipe « A » au Mondial-2022 au Qatar, est bien placé pour briller à Marrakech.

Faisant la fierté de toute l’Afrique, le ballon rond national constitue un modèle et une source d’inspiration pour l’ensemble du continent. Comme l’a affirmé, le président de la CAF, Patrice Motsepe, le Maroc, grâce à son parcours impressionnant au Mondial qatari, a montré la voie aux autres pays africains, en prouvant que l’Afrique peut aussi avoir sa place au sommet du football mondial.

Pour lui, beaucoup de pays africains doivent apprendre du Maroc qui a su donner l’intérêt nécessaire au sport, particulièrement le football, grâce au leadership visionnaire du roi Mohammed VI.

Lors de la cérémonie des « CAF Awards 2023 », qui sera l’occasion de reconnaître et de récompenser les performances exceptionnelles des joueurs, joueuses, entraîneurs, équipes et clubs africains, le football marocain est en pôle position pour s’illustrer et rafler plusieurs prix.

Le Maroc est, en effet, présent en force dans les différentes listes finales (Top 3) des catégories en lice pour les « CAF Awards 2023 ».

Outre Achraf Hakimi, nommé pour le Prix de joueur de l’année, le dernier rempart des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, est en lice pour le Prix de gardien de but de l’année, tandis que Abdessamad Ezzalzouli, champion d’Afrique avec l’équipe nationale U23, est parmi les trois finalistes pour s’adjuger le Prix de jeune joueur de l’année.

Le football national féminin n’est pas en reste, avec des nominations pour Fatima Tagnaout (Prix de joueuse interclubs de l’année), Khadija Er-Rmichi (Prix de gardienne de but de l’année) et Nesryne El Chad (Prix de jeune joueuse de l’année).

S’agissant des techniciens, le sélectionneur national de l’équipe « A » Walid Regragui est nommé pour le Prix d’entraineur de l’année (Hommes), tandis que l’ex-coach des Lionnes de l’Atlas, Reynald Pedros, est en lice pour le prix d’entraineur de l’année (Femmes).

Par ailleurs les équipes masculine et féminine « A » du Maroc sont en lice pour les Prix « Equipe Nationale de l’Année (Hommes) » et « Equipe Nationale de l’Année (Femmes) ».

Pour ce qui est des clubs, le Wydad Casablanca est nommé pour le Prix de club de l’année (Hommes), tandis que deux clubs marocains sont parmi les trois finalistes pour le Prix de club de l’année (Femmes).

Cette présence remarquable du ballon rond national dans les listes des finalistes pour les « CAF Awards 2023 » illustre la dynamique impressionnante que connaît le football marocain depuis quelques années, qui est l’aboutissement d’une stratégie réfléchie et d’un travail de longue haleine, en phase avec la vision clairvoyante du roi Mohammed VI.

Le coup d’envoi de la cérémonie sera donné à 19 heures. Elle sera retransmise sur la chaîne Youtube CAF TV et Arryadia HD.

S.L.