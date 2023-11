Ayoub Lguirati et le Mazagan Beach Golf Resort S’unissent pour Conquérir l’Asian Tour (VIDEO)

Un champion de golf prometteur et un opérateur engagé dans la promotion de l’activité golfique. Un partenariat vient d’être acté entre le jeune espoir marocain, Ayoub Lguirati, et le Mazagan Beach Golf Resort afin d’accompagner le golfeur dans sa carrière et promouvoir la discipline dans un spectre plus large.

Pour le groupe hôtelier, il s’agira de mettre à disposition toutes les infrastructures du Resort pour optimiser ses divers entraînements et concentrations au profit de Lguirati.

Un coup de boost important, d’autant que le champion se prépare à une échéance clé, l’Asian Tour, d’où il entend bien revenir avec le statut premier golfeur marocain et arabe à décrocher le trophée.