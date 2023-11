Mondial U17: les Lionceaux de l’Atlas qualifiés en huitièmes !

Les Lionceaux de l’Atlas ont décroché leur qualification pour les huitièmes de finale du Mondial U17 après leur victoire (3-1) face à l’Indonésie, le pays organisateur, pour le compte de la 3è journée du groupe A.

Les trois buts de la sélection nationale ont été inscrits par Anas Alaoui (29e), Abdelhamid Ait Boudlal (39e) et Mohamed Hamony (64e).

Grâce à cette large victoire face à l’Indonésie et suite au match nul (1-1) entre le Panama et l’Equateur, les Lionceaux de l’Atlas terminent la phase de poules en tête du groupe A avec 6 points au compteur, devant l’Equateur, 2ème avec 5 points, et l’Indonésie et le Panama (3è ex-aequo/2 pts chacun).

H.M.