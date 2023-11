Maroc-Equateur: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Mondial U17)

La sélection marocaine des moins de 17 ans (U-17) devra faire preuve d’efficacité devant le but adverse afin de remporter la victoire contre l’Équateur en match de la deuxième journée (groupe A) de la Coupe du monde de la catégorie, a affirmé dimanche à Surabaya le sélectionneur national, Saïd Chiba.

« Le Onze national devra développer son style de jeu et se montrer efficace devant le but adverse » pour battre la formation sud-américaine et garantir sa qualification au deuxième tour de la compétition organisée en Indonésie (10 novembre – 02 décembre), a dit Chiba dans une déclaration à la MAP.

« Nous connaissons les forces et les faiblesses de la sélection équatorienne, qui compte des joueurs pétris de qualités techniques et physiques », a-t-il relevé au terme de la dernière séance d’entraînement de l’équipe nationale avant le match prévu lundi au stade Gelora Bung Tomo de Surabaya.

S’agissant de la condition physique des Lionceaux de l’Atlas après la victoire remportée vendredi contre le Panama (2-0), le technicien marocain a affirmé que certains joueurs souffrent encore de fatigue tandis que d’autres ont réussi à récupérer plus rapidement.

« Il nous reste encore une journée pour prendre les décisions qui s’imposent afin d’aligner une équipe dotée de fraîcheur physique et capable d’assurer une bonne entame de match », a-t-il fait valoir.

Allant dans le même sens, le milieu de terrain Mohamed Hamony a dit que l’Équateur est une équipe « habituée à la température, très athlétique et difficile à jouer ».

La formation sud-américaine est également solide sur les plans tactique et mental, a-t-il déclaré à la MAP, assurant que les Lionceaux vont déployer les efforts nécessaires pour empocher la victoire.

La sélection marocaine occupe la tête du classement du groupe A avec 3 points, suivie de l’Équateur et de l’Indonésie (un point pour chaque équipe).

La présente édition de la Coupe du Monde U-17 connaît la participation de 24 équipes. Les matchs se déroulent à Jakarta, Surabaya, Bandung et Surakarta.

Outre le Maroc, le continent africain est représenté par le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso.

Le coup d’envoi du match Maroc-Equateur, prévu ce lundi, sera donné à 10 heures. Il sera retransmis sur beIN Sports HD.

S.L