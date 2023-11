Mamelodi-Wydad: Adil Ramzi confiant avant la finale

Les joueurs du Wydad Casablanca sont confiants en leur capacité de remporter le match contre le club sud-africain Mamelodi Sundowns et décrocher ainsi le sacre de l’African Football League (AFL), a indiqué vendredi à Pretoria l’entraîneur du club Rouge et Blanc, Adil Ramzi.

«Les qualités techniques et l’expérience des joueurs leur permettent de jouer au plus haut niveau des compétitions africaines», a déclaré Ramzi lors de la conférence de presse précédant le match retour de la finale de l’AFL, prévu dimanche au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria.

Il a, de même, souligné que toute l’équipe est déterminée à bien représenter le Maroc et contribuer à l’élan que le football national connait durant les dernières années.

Notant que ses protégés sont fins prêts, mentalement et physiquement, pour croiser le fer contre les Sud-africains, il a noté que le plus important est de rester concentré sur l’objectif ultime, à savoir retourner au Maroc avec le titre.

«Les joueurs sont motivés et comptent jouer avec le même rythme et le même esprit du match aller, en vue de faire face à un adversaire qui a une vision et produit du bon jeu sur le plan africain», a-t-il dit.

Evoquant l’absence de Yahya Jabrane durant le prochain match, l’entraineur a assuré que les autres joueurs sont prêts pour prendre le relais et remédier à ce manque.

Pour sa part, le milieu de terrain, Zakaria Draoui, a noté que les joueurs sont conscients de la responsabilité qui leur incombe dans cette finale, signalant que Mamelodi Sundowns est une bonne équipe qui a obtenu des résultats très positifs durant les derrières années.

Quant à l’entraîneur du Mamelodi Sundowns, Rulani Mokwena, il a souligné que le match contre le Wydad sera très difficile vu la grande expérience dont les joueurs disposent dans ce genre de matchs décisifs.

«Les Wydadis sont venus en Afrique du Sud motivés pour gagner après leur victoire en match aller à Casablanca», a-t-il ajouté, signalant que la préparation est la clé pour obtenir les résultats escomptés.

Revenant sur la défaite subie en match aller au Maroc, il a estimé que le niveau de ses joueurs a été très satisfaisant, avec un bon contrôle du jeu durant de longues périodes, regrettant que certaines fautes commises ont mené aux buts encaissés.

«Nous savons qu’on aurait pu faire mieux, même si jouer à Casablanca devant un public aussi mobilisé derrière son équipe est très difficile», a-t-il poursuivi, insistant que son équipe pourra certainement jouer mieux devant son propre public à Pretoria.

L’AFL est une compétition de la Confédération africaine de football (CAF) établie en partenariat avec la FIFA. L’un de ses principaux objectifs est de veiller à ce que la qualité du football de club africain soit compétitive au niveau mondial et que les clubs de football africains soient commercialement viables.

Elle aspire aussi à contribuer au développement et à la croissance des jeunes talents du football sur le continent africain.

S.L