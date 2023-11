Ligue des Champions Féminine: l’AS FAR se rattrape

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe marocaine l’AS FAR s’est imposée, jeudi, face à son homologue équatoguinéene Huracanes par 1-0, dans un match disputé au Stade Laurent Pokou de San Pedro (Côte d’Ivoire), pour le compte de la deuxième journée (Groupe B), de la phase finale de la 3è édition de la Ligue des Champions Féminine de la Confédération africaine de football (CAF), qui se joue jusqu’au 19 novembre .

Les Marocaines ont ouvert le score à la 33-ème minute grâce à un joli but inscrit par Safa Banouk.

Lors de cette rencontre, Ghizlane Chebbak a raté un penalty à la 15-ème minute du jeu. Les joueuses de l’AS FAR ont d’ailleurs créé plusieurs occasions qui n’ont pas été concrétisées lors de ce 2-ème match de l’équipe marocaine dans ce tournoi continental.

Avec cette précieuse victoire, l’AS FAR occupe provisoirement la 2-ème place du groupe avec un total de 3 points, derrière Ampem Darkoa du Ghana qui compte trois points.

Dans un autre match de ce groupe, l’Association sportive de Mandé du Mali affrontera à 20h00 Ampem Darkoa qui avait battu l’AS FAR par 2-1 lors de la première journée.

Pour le compte de la deuxième journée du Groupe A disputée mercredi, le Sporting Club Casablanca (SCC) a été battu par l’équipe sudafricaine Mamelodi Sundowns par 0-1, alors que l’Athlético Abidjan s’est inclinée face au JKT Queens de Tanzanie par 1 à 2. Le club casablancais avait fait match nul dans son match de la première journée disputé dimanche face à l’Athlético Abidjan 1-1.

Dans le classement provisoire de ce groupe A, Mamelodi Sundowns occupe la première place avec 6 points, suivi de JKT Queens (3 pts), de l’Athlético Abidjan (1 pt) et du Sporting Casablanca (1 pt, 4eme place ).

Le club casablancais disputera son 3-ème match, samedi à 20H00 face à l’équipe tanzanienne de JKT Queens, alors que les Sudafricaines joueront le même jour contre l’Atlético Abidjan.

Quant à l’AS FAR, elle disputera son dernier match des groupes, dimanche soir, face à l’Association sportive de Mande du Mali, tandis que Huracanes de la Guinée équatoriale sera opposée à Ampem Darkoa du Ghana.

La Ligue des Champions Féminine de la CAF, la plus importante compétition continentale de clubs de football féminin en Afrique, met aux prises les championnes des six zones de la CAF, le pays hôte et une équipe.

Les deux éditions précédentes ont eu lieu en Egypte en 2021 et au Maroc en 2022.

S.L.