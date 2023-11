Wydad-Mamelodi Sundowns : le prix des billets s’envole

Les prix des billets de la finale aller de l’African Super League entre le Wydad et le Mamelodi Sundowns ont augmenté par rapport aux matchs précédents contre l’Espérance de Tunis et Enyimba. Ainsi, le prix des billets Pelouse est de 80 dirhams, la tribune est à 200 dirhams et la tribune d’honneur est à 1000 dirhams, sachant que le prix des billets pour le match de l’Espérance était de 50 dirhams pour la pelouse et 150 dirhams pour les tribunes.

Soulignons que le Wydad n’assume aucune responsabilité dans les augmentations enregistrées, étant donné que c’est le comité d’organisation de l’African Super League qui fixe les prix en fonction de l’importance de chaque match.

Les fans du Wydad se sont empressés d’acheter des billets dès leur mise en vente sur la nouvelle plateforme créée par l’Équipe Rouge. Il est ainsi prévu que le club réalise des revenus records, compte tenu des prix élevés des billets, sachant que les revenus de la vente des billets pour le match de l’Espérance à Casablanca ont dépassé les 3 millions de dirhams.