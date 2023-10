Adil Ramzi sur le match contre l’Espérance : « L’équipe au mental le plus fort l’emportera »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad Casablanca (WAC) et l’Espérance sportive de Tunis (EST) qui s’affronteront, mercredi à Tunis, en match retour de la demi-finale de la toute nouvelle African Football League, ont les mêmes chances pour composter leur billet pour la finale, « l’équipe au mental le plus fort l’emportera », a affirmé l’entraîneur du WAC, Adil Ramzi.

« C’est un match important. Même si nous avons pris une jolie option à l’aller. L’équipe au mental le plus fort l’emportera », a dit M. Ramzi, qui s’exprimait lors de la conférence de presse d’avant-match, se montrant le plus réaliste possible à la veille de la demi-finale, même si son équipe a pris une jolie option à l’aller en battant l’Espérance de Tunis dimanche soir au Complexe Mohammed V (1-0).

Répondant à une question de la MAP sur les chances de qualification du Wydad en finale, le coach Adil Ramzi estime « que les chances des deux équipes de se qualifier en finale demeurent équitables. C’est que l’Espérance a concédé une courte défaite ».

« Nous n’avons gagné que la première manche. Le match retour a sa propre vérité. A l’aller, en prenant l’avantage d’un but à zéro, nous savions qu’il nous restait une manche retour à disputer », a-t-il poursuivi. « Nous aspirons à livrer un beau match. A la manche aller, nous avons tâté le terrain. C’est pourquoi le jeu était plutôt serré. Pour la demi-finale retour, je m’attends à un match plutôt ouvert , en tout cas plus ouvert que le match aller », a indiqué le coach Ramzi. Pour le gardien de but du Wydad, Boubacar Bah, le plus important sera de « ne pas encaisser des buts », a-t-il insisté, notant que ce sera un match différent ».

De son côté, Tarek Thabet, l’entraîneur de l’Espérance de Tunis, s’est dit confiant malgré la défaite au match aller : « Entraîneurs et joueurs savent ce qu’on attend d’eux aussi bien à l’Espérance qu’au Wydad. Les deux adversaires se connaissent bien, encore plus après la manche aller disputée dimanche soir ». « Nous n’avons qu’une seule alternative : gagner pour nous qualifier en finale. Nous sommes plus déterminés que jamais à atteindre notre objectif », a dit l’entraineur tunisien. Evoquant la demi-finale retour, l’entraîneur de l’Espérance relève que « chaque match a sa vérité. Nous accusons un retard d’un but qu’il faut d’abord rattraper. Sauf qu’il ne faut pas oublier qu’en face, nous jouerons contre un adversaire qui a pour nom le Wydad Casablanca. Notre adversaire peut jouer la transition comme il peut opter pour le bloc bas. Nous nous y adopterons et agirons en conséquence ».

Pour rappel, la demi-finale aller a été remportée dimanche soir par le Wydad Casablanca (1-0). Le seul but de la rencontre a été l’œuvre de Hicham Boussefiane à la 58e. La demi-finale retour aura lieu ce mercredi 1er novembre au Stade de Radès (banlieue sud de Tunis) à partir de 16h00.