Mondial 2026: les USA font les yeux doux à un Lionceau de l’Atlas

L’United States Soccer Federation essaie de convaincre un jeune Lionceau de L’Atlas de changer de nationalité sportive, sachant que pour l’heure, celui-ci joue au sein de l’équipe olympique et pas encore nationale

Pour se faire, l’entraîneur de l’équipe américaine s’est récemmement réuni avec le joueur du Stade de Reims, Amir Richardson, dans le but de le persuader de porter les couleurs de la sélection de football des Etats-Unis, pendant le Mondial 2026 particulièrement, organisé conjointement par les USA, le Canada et le Mexique

Et selon Tactical Manager, la Fédération de football américaine voue une grande admiration pour le footballeur marocain de 21 ans et souhaite exploiter n’importe quelle faille pour décider Amir Richardson à porter le maillot US.

