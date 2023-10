CAN 2023: Hamdallah sera-t-il écarté de la liste de Regragui ?

Abderrazak Hamdallah risque de perdre sa place en sélection nationale. Depuis son retour de blessure, l’attaquant d’Al Ittihad peine à retrouver ses performances et sa condition physique, ce qui inquiète ses fans.

Le joueur, qui n’a d’ailleurs pas été convoqué au dernier stage de préparation des Lions de l’Atlas, a été remplacé par Ayoub El Kaabi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant de l’Olympiakos a profité de ce retour en sélection et signé une prestation exceptionnelle face à la Côte d’Ivoire et au Liberia. El Kaabi est d’ailleurs l’auteur du but de l’égalisation du Maroc face aux Eléphants.

Rappelons que Walid Regragui va dévoiler, en novembre dernier, la liste finale des joueurs qui prendront part à la CAN 2023 prévue en janvier prochain en Côte d’Ivoire.

H.M.