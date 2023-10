Le Bayern rend son verdict sur l’affaire Mazraoui (PHOTO)

Après avoir exprimé son soutien au peuple palestinien, Noussair Mazraoui a été convoqué par le Bayern Munich pendant que plusieurs voix se sont élevées en Allemagne, appelant à le sanctionner.

Ce vendredi, le club a enfin brisé le silence sur cette affaire et annoncé que le Marocain ne sera pas sanctionné.

« Le FC Bayern Munich a eu cette semaine une conversation détaillée avec Noussair Mazraoui suite à ses publications sur Instagram en relation avec le terrorisme contre Israël, il y a près de deux semaines, et qui ont suscité irritation et critiques. Noussair Mazraoui nous a assuré de manière crédible qu’en tant qu’homme épris de paix, il rejette résolument la terreur et la guerre. Il regrette si ses messages ont provoqué de l’irritation », a indiqué Jan-Christian Dreesen , PDG du FC Bayern, dans un communiqué.

Et d’ajouter : «Le FC Bayern et Noussair Mazraoui s’opposent au transfert du conflit du Moyen-Orient et de ses violences vers l’Allemagne, engagée en faveur de la paix. La haine et la violence, sous toutes leurs formes, n’ont pas leur place dans la culture politique allemande. Le FC Bayern se tient aux côtés de la communauté juive d’Allemagne et d’Israël. Rien ne justifie le meurtre d’enfants et de familles. Le FC Bayern est convaincu que le football doit développer son pouvoir d’équilibre entre les différentes cultures, notamment dans les moments les plus difficiles ».

« Noussair Mazraoui restera dans l’équipe du FC Bayern mais est actuellement absent en raison d’une blessure qu’il a subie lors d’un match international avec l’équipe nationale marocaine », a-t-on conclu.

H.M.