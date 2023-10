Tensions à Gaza: un média allemand s’en prend à Noussair Mazraoui

Le quotidien allemand « Bild » mène une campagne de dénigrement bien orchestrée à l’encontre du Lion de l’Atlas et joueur du Bayern Munich, Noussair Mazraoui. Et ce, dans le but que le club bavarois sanctionne sévèrement le footballeur qui a osé exprimer son soutien inconditionnel à la cause palestinienne.

Ce soutien que Mazraoui a exprimé via son compte Instagram risque de choquer son coéquipier israélien, Daniel Peretz, gardien de but du Bayern et ancien joueur du Maccabi Tel Aviv FC, ayant un avis très opposé sur la question, selon le bizarre « argumentaire » du journal.

Celui-ci s’est donc virulemment attaqué à Mazraoui qui avait déploré ce que le peuple palestinien endure de souffrances, d’humiliations et du nombre de victimes civiles lâchement assassinées par les Israéliens. Noussair Mazraoui a aussi partagé des Sourates du Saint Coran sur son post de son compte officiel Instagram, priant le Bon Dieu de sauver les populations palestiniennes du joug impitoyable et sanguinaire de l’armée israélienne.

Aussi le quotidien « Bild » a-t-il appelé la direction du Bayern Munich à obliger Mazraoui à ne plus exprimer ses avis personnels sur ce qui se passe à Gaza.

Cependant, politique des deux poids et des deux mesures oblige , il n’a pas été demandé au coéquipier israélien du Lion de l’Atlas, Daniel Peretz, d’en faire de même et de ne plus exprimer son avis complètement opposé, mais fidèle à ses convictions, qui sont ceux-là même de l’Occident sur le conflit palestino-israélien.

Par ailleurs, de nombreux joueurs du onze national, ainsi que plusieurs sportifs marocains, toutes disciplines confondues, ont exprimé leur grande indignation concernant le blocus imposé par Israël aux Palestiniens, tout en appelant à ce que cessent les exactions répétitives et criminelles dont ils sont victimes.

Larbi Alaoui