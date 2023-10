La CAN 2025 au Maroc sera la meilleure de l’histoire du continent, selon Motsepe

Par LeSiteinfo avec MAP

L’édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra au Maroc en 2025, sera « la meilleure de l’histoire du continent », a estimé, vendredi à Marrakech, le Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

« Les regards du monde seront braqués sur le continent lors de l’organisation de la CAN 2025, et je suis convaincu que cette édition sera la meilleure dans l’histoire du football africain », a souligné Motsepe, dans d’une déclaration à la presse en marge de la séance plénière des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

A cet égard, il s’est dit « fier » du leadership du Maroc dans le domaine du football, couronné dernièrement par sa sélection pour organiser la Coupe du Monde 2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Pour rappel, le Comité exécutif de la CAF avait choisi, à l’unanimité de ses membres, le Royaume pour accueillir la 35e édition de la CAF au titre de l’année 2025.

