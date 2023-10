Les adieux de Reynald Pedros à la sélection féminine du Maroc

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, jeudi, qu’elle s’est attachée les services du technicien espagnol Jorge Vilda Rodriguez, pour entraîner l’équipe nationale féminine A.

M. Rodriguez a été nommé en remplacement de M. Reynald Pedros, suite à la fin de sa mission, souligne la FRMF sur son site web. Sur Twitter, ce dernier a fait part d’un message touchant : « Le livre se referme et je suis très déçu de ne pas poursuivre ma mission avec l’équipe nationale A du Maroc. Mais, tellement fier d’avoir placé cette équipe sur le toit du monde. Merci au président Fouzi Lekjaa pour sa confiance, Hajji Mouad, Younes et Bahia pour leurs dévouements et leurs passions. À tous les supporters Marocains qui nous ont soutenu. Maintenant, l’avenir nous appartient et j’espère vite revivre d’aussi belles aventures », a déclaré Reynald Pedros.

Pour rappel, le technicien espagnol Jorge Vilda Rodriguez a remporté la Coupe du monde des Nations avec la sélection espagnole. Une première dans l’histoire de la nation.