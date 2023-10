African League: privé de joueurs clés, le Wydad entame sa préparation

Après sa victoire, samedi, face à l’IRT, les joueurs du Wydad de Casablanca ont profité d’un jour de repos et ont entamé ce lundi les entraînements en préparatifs du match face à Enyimba, comptant pour les quarts de finale de l’African Football League (AFL).

Toutefois, certains joueurs ne participeront pas à ces entraînements. Il s’agit de Yahya Attiat Allah et Ayoub Amloud, convoqués par Walid Regragui pour les matchs face à la Côte d’Ivoire et au Libéria. Les deux joueurs ne pourront rejoindre leur club qu’à partir du 17 octobre, date à laquelle les Lions de l’Atlas croiseront le fer avec le Libéria en marge de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024.

Arsene Zola, blessé au genou, ne prendra pas non plus part aux préparatifs pour la rencontre face à Enyimba. C’est le cas aussi de Bouly Sambou, également blessé. Les deux joueurs ne seront disponibles qu’à partir de novembre prochain. Le WAC sera donc privé de leurs services face au club nigérian.

Rappelons que la délégation du WAC s’envolera le 19 octobre au Nigéria. Le match est prévu le 22 octobre.

