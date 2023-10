VIDEO : Romain Saïss, buteur face à Al Riyadh

Le valeureux capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saïss, s’est de nouveau illustré au sein de club saoudien d’al-Shabab.

Lors de la rencontre, ayant opposé ce jeudi al-Shabab à Al Riyadh, pour le compte de la 9 ème journée de la Saudi Pro League, Saïss a réussi à marquer un très joli but. Celui-ci-ci a été inscrit, avec l’art et la manière, par le lion de l’Atlas, à la 53 ème minute du match, permettant ainsi à al-Shabab de revenir sur le score et d’égaliser (1-1).

Larbi Alaoui