Ligue des Champions: Lens bat Arsenal, Manchester United s’incline face à Galatasaray

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club français de Lens a créé l’exploit en battant Arsenal (2-1), mardi lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, tout comme les Turcs de Galatasaray qui ont renversé Manchester United (3-2).

Avec cette victoire contre les Gunners, invaincus cette saison et le match nul lors de la première journée contre Séville (1-1), l’avenir en C1 s’est dégagé pour les Lensois pour leur retour à la compétition reine depuis 2002-2003.

Avec le nul entre FC Séville et le PSV Eindhoven (2-2), Lens se retrouve 1er du groupe B devant Séville et Arsenal.

Le Bayern Munich, mené au score contre Copenhague après un but de Lukas Lerager (55e), s’est aussi relevé, alors qu’il était mené dans la capitale danoise (2-1).

Avec cette victoire renversante, les Allemands ont pris la tête du groupe A, devant Galatasaray.

Car les Turcs ont, eux, réussi à créer un exploit en s’imposant à Manchester contre United (3-2), avec comme libérateur l’ancien parisien Mauro Icardi, qui a réussi à lober Andre Onana (81e). Avant cela les Mancuniens se sont fait rattraper à chaque fois. Une déroute pour les Red Devils, réduits à dix, qui se retrouvent derniers du groupe A.

Pour le choc de cette journée, le Real Madrid a réussi à battre Naples (3-2), finaliste l’année dernière de la Ligue des champions. Grâce à Vinicius et Bellingham, les Espagnols ont pris la tête du groupe C, seuls devant Naples et Braga à trois points. Car plus tôt dans la soirée, l’Union Berlin a perdu à domicile contre Braga qui a complètement renversé le match (3-2) après avoir été mené 2-0.

Dans le groupe D, l’Inter Milan a dominé le Benfica Lisbonne 1-0 à domicile. Avec quatre points, comme la Real Sociedad après sa victoire à Salzbourg (2-0), les Interistes, demi-finalistes l’année dernière, ont pris une petite option pour les huitièmes de finale.