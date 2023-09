Mercato : le Marocain Yassine Khalifi s’engage avec Lille

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) a officialisé, jeudi, la signature du milieu de terrain et international U20 marocain, Yassine Khalifi, en provenance de l’Académie Mohammed VI.

Le jeune joueur âgé de 18 ans s’est engagé avec le club français pour 5 saisons, soit jusqu’en juin 2028.

Né le 9 août 2005 à Marrakech, Yassine Khalifi est un milieu de terrain relayeur qui évolue dans le cœur du jeu. Après des débuts à l’Académie de Marrakech, il a intégré la célèbre Académie Mohammed VI de Rabat, rappelle le club dans un communiqué.

Ce milieu de terrain « généreux dans l’effort et technique » a ensuite été prêté à l’Union Touarga Sportif de Rabat, en D1 marocaine, où il a effectué ses débuts en 2022-2023 à seulement 17 ans, précise-t-on.

Khalifi, qui a également porté le maillot du Maroc dans toutes les catégories d’âge des U15 aux U20 rejoint aujourd’hui le LOSC pour y poursuivre son développement. Il intègre dans un premier temps le groupe Pro 2 (réserve).

« Je suis très content de signer aujourd’hui au LOSC. C’est un grand club qui est connu pour savoir bien former et faire progresser les jeunes joueurs. Je vais découvrir un nouveau football, une autre façon de jouer. Mon objectif est dans un premier temps est de m’adapter et de progresser ! », a déclaré le jeune joueur, cité dans le communiqué du club, qui occupe la 4ème place du classement de Ligue 1.