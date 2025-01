Ligue des champions: revivez la masterclass d’Osame Sahraoui (VIDEO)

Osame Sahraoui a brillé de mille feux mercredi lors du match du LOSC face à Feyenoord (6-1), en marge de la dernière journée de la Ligue des champions.

L’international marocain de 21 ans a en effet contribué au festival de but des Lillois en ouvrant le score, en étant passeur décisif, en provoquant un but contre son camp adverse et en malmenant la défense des adversaires, au grand bonheur des supporters.

A sa sortie à la 91ème minute de jeu, Sahraoui, après avoir envoyé le LOSC dans le top 8 de la Ligue des champions, a ainsi reçu la standing ovation du stade Pierre-Mauroy.

«Il a été dans tous les bons coups et dès l’entame de cette partie de rêve qui est déjà gravée dans la légende nordiste. Pour ce petit bonhomme (1,70 m) aux jambes de feu, une grande histoire vient de commencer», assure l’Equipe.

Et d’ajouter que le président Olivier Létang ne doit pas regretter les 8 M€ investis sur lui au mercato estival. «Buteur face au Sturm Graz pour ouvrir son compteur en C1 (3-2, le 11 décembre), il a été un des rares Lillois à avoir participé aux douze matches européens depuis le 3 e tour de qualification contre Fenerbahçe jusqu’à ce feu d’artifice face au Feyenoord. L’investissement lillois est déjà rentabilisé», indique le journal français.

Suite à cette belle victoire, le LOSC se classe en 7ème position et file en huitièmes de finale.

Aujourd’hui, il est certain qu’Osame Sahraoui, auteur de performances exceptionnelles, mérite de figurer dans la prochaine liste de Walid Regragui pour les matchs face au Niger et à la Tanzanie, prévus en mars prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

H.M.