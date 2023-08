Premier League : Erling Haaland désigné joueur de l’année

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a remporté le titre de joueur de l’année 2023 en Premier League, tandis que Bukayo Saka, d’Arsenal, a été nommé meilleur jeune joueur, a annoncé, mardi soir, l’Association des footballeurs professionnels d’Angleterre (PFA).

Le Norvégien de 23 ans a inscrit 52 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison avec l’équipe de Pep Guardiola. Il était en compétition avec ses coéquipiers Kevin de Bruyne et John Stones, Saka et Martin Odegaard d’Arsenal et Harry Kane de Tottenham, qui évolue désormais au Bayern Munich.

« C’est un honneur de remporter ce prix prestigieux », a affirmé le joueur qui a remporté le triplé (Premier League, coupe et Ligue des champions) la saison dernière. « C’est un grand honneur que d’être reconnu par ses concurrents et je voudrais remercier tous ceux qui ont voté pour moi ».

« La saison a été inoubliable pour l’équipe et pour moi personnellement. Gagner le triplé était quelque chose que je n’aurais jamais imaginé, alors y parvenir avec un groupe de joueurs aussi spécial a été une sensation incroyable », a-t-il ajouté.

Haaland a rejoint City en juin 2022 en provenance du Borussia Dortmund pour un montant de 51,2 millions de livres sterling. Il a également été nommé pour le prix du jeune joueur, qui a été décerné à l’ailier anglais Saka, auteur de sa meilleure saison avec les Gunners avec 14 buts et 11 passes décisives.