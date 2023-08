Mondiaux d’athlétisme: la Marocaine Noura Ennadi éliminée des demi-finales du 400 m haies

Par LeSiteinfo avec MAP

L’athlète marocaine Noura Ennadi a été éliminée, mardi, des demi-finales du concours du 400 m haies, comptant pour les Championnats du monde d’athlétisme de Budapest.

Ennadi s’est classée sixième de la 1ère série de qualification, avec un chrono de 55sec 15/100è.

Les deux premières de chacune des trois séries et les athlètes ayant les deux meilleurs chronos se sont qualifiées pour la finale prévue jeudi.

Le Maroc, représenté aux Championnats du monde (Budapest-2023) par 17 athlètes (12 hommes et 5 dames), avait remporté 31 médailles lors de ses 18 précédentes participations aux Mondiaux d’athlétisme, dont 11 en or, 12 en argent et 8 en bronze, décrochés par 14 athlètes.

S.L