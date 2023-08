Une joueuse de la Roja embrassée de force par le président de la Fédé espagnole (VIDEO)

Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole de football, a défrayé la chronique dimanche après avoir embrassé sur la bouche Jenni Hermoso, la joueuse de la Roja.

Le geste polémique a eu lieu lors de la remise des médailles après le sacre de la sélection d’Espagne en Coupe du monde féminine. La vidéo du baiser forcé a fait le tour de la Toile et n’a pas manqué de diviser les internautes. Si certains ont estimé que le geste était totalement déplacé, appelant le président à présenter ses excuses, d’autres ont indiqué que Rubiales et Hermoso entretiennent une relation amicale et jugé que le baiser était spontané.

Hermoso, de son côté, a réagi à ce geste par la suite. «ça ne m’a pas plus, hein », a-t-elle lancé, en rigolant, dans un live sur son compte Instagram directement après le sacre.

Dans d’autres déclarations à la presse, la joueuse a confié : «Le président et moi avons une excellente relation. Son comportement avec nous toutes a été parfait et c’était un geste naturel d’affection et de gratitude».

H.M.