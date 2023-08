Maroc : vers l’apprentissage de l’éducation sexuelle dans les écoles ?

La diffusion de la récente vidéo de l’harcèlement sexuel d’un mineur sur une plage de la ville d’El Jadida a remis au premier plan le débat autour de l’apprentissage de l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires dans les écoles.

Mohamed Taib Bouchiba, membre de l’association « Mat9ich weldi », a appelé à une sensibilisation des enfants dans toutes les institutions qui les encadrent : écoles, refuges, centres correctionnels, associations, etc.. car les enfants, en particulier ceux de moins de 14 ans, n’ont pas suffisamment conscience des dangers de ces comportements, et ne peuvent pas comprendre qu’il s’agit d’un danger et d’un crime.

Taib a attiré l’attention du président délégué du Conseil suprême de l’autorité judiciaire au Maroc sur le phénomène de la forte incidence des abus sexuels sur les enfants. Il l’a appelé à élaborer une politique efficace pour combattre cette maladie et la réduire autant que possible.