Neymar à Al Hilal: les détails du transfert

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar, a quitté le club parisien pour s’engager avec le club saoudien d’Al Hilal, après six saisons passées dans la capitale française, a annoncé le PSG mardi.

Selon la presse, l’attaquant brésilien de 31 ans rejoint Al-Hilal dans le cadre d’un transfert à 90 millions d’euros hors bonus, le plus gros de l’histoire du club de la capitale dans le sens des départs.

Neymar Jr retrouvera Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves, l’ancien Bordelais Malcom et Kalidou Koulibaly au sein du club de Riyad.

“En six saisons dans la capitale, l’international brésilien aura marqué l’histoire du Club”, se félicite le PSG dans un communiqué.

Après 4 saisons avec le FC Barcelone durant lesquelles il marque à 105 reprises et délivre 76 offrandes en 186 rencontres, le prodige brésilien est transféré au Paris Saint-Germain lors du mercato d’été 2017. Pour son premier exercice avec les Rouge & Bleu, Neymar Jr marque tout de suite les esprits. Il dispute 30 matches pour 28 buts, 16 passes décisives et 3 titres (Championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue).

Au fil des saisons, il y ajoutera quatre sacres en Ligue 1 (2019, 2020, 2022 et 2023), deux Coupes de France (2020 et 2021), une Coupe de la Ligue (2020) et trois Trophées des champions (2018, 2020 et 2022). Un palmarès éloquent, illustré par des statistiques qui le sont tout autant.

Durant les six ans qu’il a passés dans la capitale, l’attaquant brésilien a affolé les compteurs (118 buts en 173 matches), faisant de lui le quatrième meilleur buteur du Paris Saint-Germain.

S.L