Maroc-France : les larmes d’Elodie Nakkach après la défaite (VIDEO)

Les Lionnes de l’Atlas se sont inclinées ce mardi face à la France (4-0) en marge des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, quittant ainsi la compétition.

Au micro d’Arryadia, la joueuse du Maroc Elodie Nakkach n’a pas pu retenir ses larmes après cet échec.

«On est très fières de nous. On a fait quelque chose de grand. Après, il y a beaucoup de déception. On a essayé de faire briller le Maroc mais il manquait ce petit «quelque chose ». J’espère que notre parcours va encourager de jeunes joueuses au Maroc à venir renforcer la sélection. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce n’est que le début pour le football féminin marocain. J’espère aussi que les mentalités vont s’ouvrir et que les femmes seront libres d’accéder au foot comme n’importe quel sport», a-t-elle assuré.

Et d’ajouter : «J’espère que les Marocains sont fiers de nous».

H.M.