Mondial féminin: le message de la CAF après la qualification des Lionnes de l’Atlas

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a félicité le Maroc pour sa qualification aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, (Australie-Nouvelle-Zélande 2023).

« La CAF félicite le Maroc, le Nigeria et l’Afrique du Sud pour leur qualification historique et bien méritée aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde », lit-on sur le site officiel de la CAF.

Les Lionnes de l’Atlas, les Super Falcons et les Banyana Banyana ont rendu leurs pays, ainsi que le reste du Continent africain, très fiers de leurs performances exceptionnelles, ajoute la même source.

« L’avenir du football féminin sur le Continent est prometteur », se félicite-t-on.

Les victoires et les succès des équipes féminines marocaine, nigériane et sud-africaine contribueront de manière significative au développement et à la croissance du football féminin en Afrique, relève Patrice Motsepe.

La CAF souhaite au Maroc, au Nigeria et à l’Afrique du Sud tout le meilleur pour leurs prochains matchs.

