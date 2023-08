Officiel : Gianluigi Buffon raccroche ses gants (VIDEO)

Le gardien italien a été vainqueur de dix Championnats d’Italie avec la Juventus Turin et a emporté une Coupe du monde, en 2006 contre la France. « C’est tout le monde ! Tu m’as tout donné. Je t’ai tout donné. On l’a fait ensemble » a simplement écrit Buffon sur son compte Twitter, avec une courte vidéo retraçant l’ensemble de sa carrière.

Notons enfin que plusieurs spécialistes du ballon rond considèrent le gardien italien, Gianluigi Buffon, comme étant le meilleur gardien de but de l’histoire du football.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023