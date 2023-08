Un géant d’Europe veut Yassine Bounou à tout prix

Le Bayern Munich ne veut pas lâcher Yassine Bounou. Selon le journaliste spécialisé en transferts Rudy Galetti, les Bavarois veulent à tout prix s’attacher les services du gardien de but des Lions de l’Atlas lors de ce mercato, précisant qu’ils s’apprêtent à formuler une offre au FC Séville.

Le Bayern proposera entre 12 et 13 millions d’euros pour s’offrir Bounou et attendront la réponse du club andalou. Et d’ajouter que les négociations seront entamées dans les prochaines heures. De son côté, le FC Séville exige 20 millions d’euros pour céder le portier. L’offre du PSG, de 12 millions d’euros, a d’ailleurs été été déclinée.

Rappelons que Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri n’ont pas été convoqués au stage de préparation de leur club en Allemagne. Le FC Séville souhaite se séparer des joueurs afin de renflouer ses caisses.

