Tennis : l’arbitre marocain Mohamed Lahyani va vérifier une balle.. et se blesse! (VIDEO)

Il est l’un des arbitres les plus reconnus dans le monde du tennis. Le Marocain Mohamed Lahyani a reçu une gêne au moment d’aller vérifier la trace d’une balle au tournoi de Hambourg. Celui qui est habitué à faire appel au personnel médical pour soigner les joueurs a dû cette fois le faire pour lui-même.

Pour rappel, Mohamed Lahyani (57 ans) est né à Tafraout. Il dispose de la nationalité marocaine et suédoise. Il est arbitre depuis 1997, soit plus d’un quart de siècle. Il est aussi connu pour avoir arbitré le match le plus long de l’histoire à Wimbledon entre John Isner et Nicolas Mahut, un match qui aura duré plus de 11 heures.