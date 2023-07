Championnat du monde de football scolaire : le Maroc écrase le Chili (13-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

Ci-après les résultats des matchs de la 2e journée du Championnat du monde de football scolaire (Maroc-2023), disputés mardi.

Le Maroc en tant que pays organisateur est représenté par 4 équipes, 2 équipes de filles et 2 équipes de garçons.

A l’issue du tirage au sort de cette compétition, l’équipe scolaire marocaine des garçons (A), a été logée dans le groupe C, avec l’Angleterre (B), le Mexique (B) et le Bénin, tandis que la sélection nationale (B) évolue dans le groupe G, aux côtés de la Tchéquie, du Pérou et du Nigeria.

Chez les filles, l’équipe nationale (A), évolue dans le groupe D avec l’Ouganda, le Chili et l’Angleterre, tandis que la sélection (B) est logée dans le groupe C avec le Brésil, le Kirghizistan et le Mali.

– Garçons

Groupe A

France………… Ouganda (B) 3-1

Chili (B)…… Népal 19-0

Groupe B

Brésil ………. Arabie Saoudite (A) 1-0

Mexique (A)… Guinée 0-5

Groupe C

Maroc (A)…. Mexique (B) 9-0

Angleterre (B)…. Garçons 0-3

Groupe D

Chine (B)……… Ukraine 3-3

Groupe E

Qatar…….. Chine (A) 3-1

Groupe F

Chili (A) …….. Chine Taipei 2-0

Angleterre (A)……… Bahreïn 0-0

Groupe G

Maroc (B) …….. Nigeria 0-0

Groupe H

Bulgarie…………. Libye 0-0

– Filles

Groupe A

Chine (A)…. Chine Taipei 2-0

Chine (A)…..Niger 5-1

Niger……… Gambie 1-5

Allemagne ………. Gambie 1-1

Groupe B

Chine (B) …….. Guinée 0-0

Chine (B) …….. Ukraine 4-0

Ukraine……….. Burkina Faso 1-3

France…………. Burkina Faso 3-1

Groupe C

Maroc (B) …… Mali 0-8

Brésil ……… Kirghizistan 4-0

Groupe D

Ouganda…………. Angleterre 5-1

Maroc (A)…Chili 13-0