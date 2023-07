Mondial 2023 : les joueuses marocaines s’expriment après la défaite face à l’Allemagne (VIDEO)

La déception est palpable du côté des joueuses marocaines après la défaite enregistrée face à l’Allemagne (6-0) au premier match de la phase de groupes du Mondial 2023.

Cependant, les Lionnes de l’Atlas ne comptent pas baisser les bras et poursuivent leur rêve d’accéder au second tour en tentant d’arracher les six points des deux rencontres contre la Corée du Sud (30/07) et la Colombie (03/08).