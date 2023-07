Le Marocain Oussama El Azzouzi rejoint le Calcio

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Oussama El Azzouzi a officiellement rejoint le FC Bologna, quittant les rangs de l’Union Belge Saint-Gilloise après une saison performante, selon la presse italienne.

« Le milieu défensif marocain, âgé de 22 ans, a conclu avec le club italien un contrat de quatre ans avec une année en option », annonce La Gazetta Dello Sport, notant que Oussama a réussi tous ses examens médicaux.

Selon plusieurs portails sportifs italiens, le Marocain possède des qualités athlétiques et défensives, qui lui permettent de gagner régulièrement les duels aériens et réaliser des interceptions. Ce transfert intervient après sa performance de « haut niveau » lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans (CAN U23), remportée par la sélection marocaine.

Formé principalement au Vitesse Arnhem et au FC Groningue, El Azzouzi a fait ses débuts professionnels en D2 néerlandaise avec le FC Emmen. Vice-champion en 2022, il est transféré à l’Union saint-gilloise avec lequel il a disputé la Ligue Europa. Lors de la saison 2022-2023 avec l’USG, il a joué 34 matchs et signé deux buts en Coupe de Belgique.

Le FC Bologna a terminé neuvième de Serie A la saison dernière, à seulement huit points de la Juventus et des premières places européennes. Parmi ses nouveaux coéquipiers, El Azzouzi jouera notamment avec l’international autrichien Marko Arnautovic, qui a affronté les Diables Rouges en juin dernier, et l’ancien anderlechtois Joshua Zirkzee.

S.L.