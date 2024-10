Lions de l’Atlas: Oussama El Azzouzi opéré avec succès

Le FC Bologne a annoncé qu’Oussama El Azzouzi a été opéré des cervicales. Dans un communiqué, le club italien a indiqué que l’international marocain a subi cette intervention à l’hôpital de Bordeaux, soulignant que le joueur sera indisponible pendant deux mois. Il sera donc opérationnel à partir de mi-décembre.

Rappelons qu’El Azzouzi a contracté une blessure au genou pendant les Jeux Olympiques Paris 2024 et n’a pas participé aux deux derniers stages de préparation des Lions de l’Atlas. Il ne sera pas non plus disponible lors du prochain rassemblement de la sélection nationale, en marge des rencontres face au Gabon et au Lesotho pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025.

H.M.