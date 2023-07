L’AS FAR s’offre un attaquant

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant togolais Ismaïl Ouro-Agoro s’est engagé avec l’AS FAR pour trois saisons, a annoncé mardi le club de la capitale.

L’international togolais de 27 ans a rejoint l’AS FAR en provenance du club Saint George évoluant dans le championnat éthiopien.

Le recrutement de Ouro-Agoro intervient après ceux des gardiens de but Mehdi Benabid et Ayoub El Khayati, ainsi que de Moncef El Amri et du Congolais Messie Biatoumoussoka.

Le club militaire a annoncé lundi l’arrivée sur ses bancs de l’entraîneur tunisien Nasreddine Nabi.

L’AS FAR a remporté cette saison le titre de la Botola Pro D1 « Inwi », le 13e de son histoire, grâce à sa victoire face à l’Ittihad de Tanger (3-2) lors de la dernière journée.

S.L