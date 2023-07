Mondial féminin: Walid Regragui s’est réuni avec les Lionnes de l’Atlas

Les Lionnes de l’Atlas aborderont le mondial féminin avec de la fierté de représenter le Maroc, a indiqué le sélectionneur national, Reynald Pedros. « On sera prêts pour le premier match contre l’Allemagne et on jouera cette phase de poules pour se qualifier pour les huitièmes. À partir de là, ce n’est que du travail », a relevé l’entraineur, dans un entretien accordé à la FIFA, à quelques jours du coup d’envoi du Mondial, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août, en Australie et en nouvelle Zélande.

Reynald Pedros, qui a rejoint l’Équipe nationale féminine fin 2020, a fait savoir que son premier objectif était de combler les déficits constatés au sein de la sélection féminine, tant sur le plan athlétique que tactique, pour se mettre au niveau des nations fortes de la CAN.

« On a travaillé très simplement. On a façonné notre schéma tactique par rapport à la qualité de notre effectif. Et on était convaincus que ce qu’on avait, ce qu’on proposait, c’était ce qui allait le mieux au groupe. Les résultats rapides nous ont montré qu’on était sur la bonne voie et qu’on avait des joueuses qui étaient très à l’écoute », a expliqué le sélectionneur national.

Répondant à une question sur l’impact de l’exploit des Lions de l’Atlas au Mondial au Qatar sur le moral des joueuses, Reynald Pedros s’est réjoui de la relation établie avec Walid Regragui, qui soutient l’Équipe nationale féminine.

« On a eu des réunions avec Walid Regragui pour qu’il nous parle de cette épopée en Coupe du Monde. Il a parlé aux joueuses de tout ce qui était état d’esprit, toutes ces choses qui leur ont permis d’aller soulever des montagnes. C’est important de s’inspirer de choses positives et je pense que c’était nécessaire que Walid vienne nous l’expliquer », a-t-il dit. Et d’ajouter : « C’était une grande fierté pour les joueuses et elles ont très envie, elles aussi, de créer un exploit. Rien n’est impossible, mais il faut y mettre les ingrédients ».

L’équipe nationale féminine de football disputera son premier match du tournoi le 24 juillet à Melbourne face à l’Allemagne, double championne du monde. Les Lionnes se dirigeront ensuite vers la ville australienne d’Adélaïde pour affronter l’équipe sud-coréenne le 30 juillet, avant de disputer un dernier match de poules face à la Colombie, le 3 août à Perth.

S.L.