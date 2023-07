L’équipe nationale des U-23 affronte l’Égypte ce samedi soir en finale de la Coupe d’Afrique. Ci-dessous, le onze de départ des Lionceaux.

تشكيلة المنتخب الوطني لأقل من 23 في نهائي كأس إفريقيا أمام منتخب مصر

🚨 Here's our starting XI, set to make their mark and ready to conquer the final 💪🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/yqikwzVhYC

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 8, 2023