Réussite inspirante : les athlètes marocains défient les stéréotypes aux Special Olympics

Le rideau est tombé, dimanche, sur la 16e édition des Jeux mondiaux d’été « Special Olympics World Games », qui s’est tenue du 17 au 25 juin à Berlin.

Au terme d’une semaine de compétition, la délégation de Special Olympics Morocco rentre au Royaume avec un bilan très honorable. Les athlètes marocains ont décroché un total de 12 médailles : 4 en or, 5 en argent et 3 en bronze, qui se présentent comme suit :

Médailles d’or

Ayoub Salhi – Bocce individuel

– Bocce individuel El Medhi Chouiyeb – Équitation

– Équitation Abir Aït Derii – Badminton individuel

– Badminton individuel Reda El Gharib – 400 m (Athlétisme)

Médailles d’argent

Sélection hommes – Football

Football Farah Diwane & Abir Aït Derii – Badminton double féminin

Badminton double féminin Saïda El Amrani – Judo

Judo Omar El Amri – Natation 25 m dos

Natation 25 m dos Salwa Bourzik – Bocce individuel

Médailles de bronze

Lamiaa Akdim – Golf

Golf Ayoub Ouali Alami – Tennis

Tennis Farah Diwane – Badminton

Special Olympics Morocco s’est rendue à Berlin, forte d’une délégation composée de 46 athlètes, en respectant la parité totale (23 garçons, 23 filles). Depuis sa création, Special Olympics Morocco n’a cessé de jouir de La Haute Sollicitude de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a toujours encouragé l’inclusion sociale à travers le sport. Une impulsion royale qui a poussé les athlètes de Special Olympics Morocco à se distinguer lors des événements internationaux, dont les Jeux mondiaux, auxquels Special Olympics Morocco a pris part de manière régulière.

Reconnus comme la plus vaste plateforme multisports inclusive au monde, les jeux mondiaux de Special Olympics ont rassemblé plus de 7000 athlètes, venant de 190 pays, pour concourir dans 26 disciplines sportives. Un événement planétaire met en lumière la capacité extraordinaire des athlètes, qui défient les stéréotypes et inspirent par leur talent, leur détermination et leur esprit sportif.