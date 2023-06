IRT-AS FAR/MAS-WAC: à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR et le WAC, tenant du titre, vont régler au finish leur course effrénée pour le titre de la Botola Pro D1 « Inwi », vendredi à l’occasion de la 30ème et dernière journée.

L’AS FAR, en tête mais essoufflée, abattra ses dernières cartes à Tanger face à un Ittihad local sur un petit nuage après avoir échappé à une relégation qui semblait, quelques journées auparavant, fatale.

Les Militaires, en tête du classement (64 pts) à une unité du dauphin, le Wydad de Casablanca, ont plusieurs options pour décrocher le sacre, mais la plus sûre serait de gagner cet ultime duel sans se soucier de l’issue du match du club casablancais sur la pelouse du Maghreb de Fès.

Une mission qui semble faisable, devant une équipe tangéroise qui joue sans enjeu, à condition que les joueurs de l’AS FAR arrivent à mieux gérer la pression et évitent de tomber, comme lors des derniers matches, dans la précipitation et le manque de concentration qui ont affecté sérieusement leur rendement, surtout sur le plan offensif.

A Fès, le Wydad aura une seule option, gagner et attendre un faux pas des Militaires. Face à une équipe du MAS en chute libre en cette fin de saison, avec notamment deux lourdes défaites à Mohammedia et Agadir, les Rouges ne devront en principe trouver aucune difficulté à faire leur part du travail, tout en espérant que le destin tourne en leur faveur.

L’AS FAR est en quête de son treizième titre du championnat après ses sacres en 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1966-1967, 1967-1968, 1969-1970, 1983-1984, 1986-1987, 1988-1989, 2004-2005 et 2007-2008.

Le WAC, lui, dispose de 22 titres, 17 après la création de la FRMF (1957 – 1966 – 1969 – 1976 – 1977 – 1978 – 1986 – 1990 – 1991 – 1993 – 2006 – 2010 – 2015 – 2017 – 2019 – 2021 – 2022) et 5 avant (1948 – 1949 – 1950 – 1951 – 1954).

Le coup d’envoi des deux rencontres sera donné à 20 heures. Le match IRT-AS FAR sera retransmis sur Arryadia HD et MAS-WAC sur Al Maghribia.

Voici le programme de la 30è journée de la Botola Pro D1 « Inwi »:

Vendredi 23 juin. (20h00):

Raja de Casablanca – Difaa Hassani El Jadidi

Olympique Khouribga – Union Touarga

Ittihad Tanger – AS FAR

Renaissance de Berkane – Chabab Mohammedia

Mouloudia Oujda – Moghreb Tétouan

FUS de Rabat – Hassania d’Agadir

Jeunesse Soualem – Olympique de Safi

Maghreb de Fès – Wydad de Casablanca.

S.L.