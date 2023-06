Amrabat vers le Barça: les choses se compliquent

Fiorentina a refusé de récupérer deux joueurs du FC Barcelone en échange de Sofyan Amrabat. Selon le journal espagnol Sport, le club catalan ne dispose pas de moyens suffisants pour s’offrir le Lion de l’Atlas et a ainsi proposé deux joueurs au club italien.

Fiorentina, de son côté, exige 30 millions d’euros pour céder le Marocain et refuse catégoriquement un échange de joueurs, ce qui complique le transfert d’Amrabat au Barça.

Face à ces difficultés, Amrabat commence à réfléchir aux autres offres qu’il a reçues. Il est en effet dans le viseur du Bayern Munich, Tottenham, Atletico de Madrid et Liverpool.

Rappelons que Nordine Amrabat, le frère de Sofyan, avait expliqué les raisons pour lesquelles le transfert de celui-ci au FC Barcelone risque de tomber à l’eau. Dans une déclaration à une chaîne néerlandaise, Nordine a indiqué que le Barça est en tête de liste des clubs souhaitent enrôler Sofiane. Toutefois, les difficultés financières du club catalan risquent d’avorter ce projet de transfert.

Concernant les rumeurs selon lesquelles le joueur de Fiorentina pourrait rejoindre West Ham, Nordine a tranché. «Sofiane vers West Ham ? Non ! Il veut jouer au plus haut niveau et souhaite rejoindre la Liga. En parallèle, plusieurs autres clubs ont exprimé leur intérêt pour s’attacher ses services», a-t-il confié.

H.M.