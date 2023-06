Hakimi rencontre Novak Djokovic à Roland-Garros (PHOTO)

On dit bien que ceux qui se ressemblent s’assemblent. Les sportifs de haut niveau en savent quelque chose. Accompagné de son co-équipier au PSG, Nuno Mendes, l’international marocain Achraf Hakimi a assisté mercredi soir à Roland Garros à la rencontre de la légende du tennis, Novak Djokovic.

La star du PSG en a même profité pour rejoindre le Serbe dans les loges et prendre une photo souvenir avec lui. Cette fois-ci, Kylian Mbappé n’était pas de la partie. Mbappé et Hakimi sont réputés pour être de grands amis, sur et en dehors du terrain.

Soulignons que Hakimi a été applaudi par les supporters parisiens une fois que le grand écran du court Philippe Chatrier a diffusé son image. Le joueur est lié au club parisien jusqu’en juin 2026.