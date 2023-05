Botola: retour sur les victoires du Wydad et de l’AS FAR (VIDEOS)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est imposé contre le Moghreb de Tétouan (MAT) sur le score de 2 buts à 0, lundi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 26e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Après avoir terminé la première période sur un score nul (0-0), le Wydad s’est finalement imposé deux buts à zéro.

Les Rouges ont débloqué le compteur à la 57e minute avec une réalisation de Mohammed Ferhane, avant d’en rajouter avec un but de Yahya Attiyat-Allah à la 76e minute.

Au terme de cette rencontre, les Rouge et Blanc, 56 points, restent à la deuxième place du classement, tandis que le MAT demeure à la 11e place avec 29 points.

Par ailleurs, l’Association Sportive des FAR a surclassé le FUS de Rabat deux buts à zéro, lundi soir au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, en match de mise à jour de la 26e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Les militaires l’ont emporté deux buts à zéro après avoir fini la première mi-temps sur un score nul de 0 partout.

Un peu plus tôt cette saison, les Fussistes avaient battu l’AS FAR pour le compte de la 11e journée (0-1). La première réalisation a été inscrite à la 55e minute par Anouar Tarkhat en faveur de l’AS FAR, avant que l’équipe ne creuse l’écart avec un but d’Abdefattah Hadraf à la 84e minute.

Suite à cette rencontre, l’Association Sportive des FAR, 57 points, se maintient à la première place du classement, alors que le FUS reste à la troisième place avec 47 points.

S.L.