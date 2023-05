Badr Hari de retour sur le ring: on connaît la date de son prochain combat (VIDEO)

Grande nouvelle pour les fans de Badr Hari. Le champion marocain de kickboxing fera enfin son retour sur le ring.

A l’occasion du Glory 88, Badr Hari affrontera l’Anglais James McSweeney. Le combat aura lieu le 9 septembre au Dôme de Paris. Le vainqueur décrochera son ticket de qualification pour le Grand Prix des Poids Lourds du Glory, prévu en décembre 2023.

Rappelons que le résultat du dernier combat entre Badr Hari et le Néerlandais Alistair Overeem a été annulé. Ce dernier a été contrôlé positif lors d’un examen anti-dopage effectué avant le combat.

Overeem a été ainsi suspendu pendant un an par la « Glory ». Son nom a également été retiré de la liste du Top 10 des kickboxeurs poids lourds sur son site officiel. Suite à cette décision, le champion marocain a grimpé dans le classement, passant de la 9e à la 6e place.

H.M.

