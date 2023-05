Wydad-Al Ahly: Merry Krimau livre ses pronostics

Merry Krimau a donné ses pronostics pour la finale de la Ligue des champions qui opposera le Wydad de Casablanca à Al Ahly.

Dans une déclaration à la chaîne MBC Masr, l’ancien international marocain a indiqué que le match sera difficile pour les deux formations vu qu’elles veulent toutes les deux être sacrées championnes d’Afrique.

«Al Ahly ressemble au Bayern Munich de par son palmarès en Ligue des champions et son style de jeu. Mais je crois que le Wydad a plus de chances d’être sacré. Il est le champion en titre et compte d’excellents cadres qui ont réussi à éliminer Mamelodi Sundowns, l’un des meilleurs clubs d’Afrique. Maintenant, le WAC devra décrocher un bon résultat à l’aller, au Caire, pour préserver toutes ses chances de gagner la LdC», a-t-il estimé.

Rappelons que le Wydad croisera le fer avec Al Ahly le dimanche 4 juin au stade international du Caire. Le match retour est prévu le dimanche 11 juin au complexe Mohammed V de Casablanca.

H.M.