Le Wydad affûte ses armes pour conserver ses cadres

Le bureau dirigeant du Wydad de Casablanca s’apprête à entamer une opération séduction auprès des cadres de l’équipe, en fin de contrat, afin de les convaincre de rester.

Selon le site Kooora, le WAC veut négocier avec six joueurs après la finale, prévue en juin, de la Ligue des champions. Il s’agit d’Ahmed Réda Tagnaouti, Yahya Attiat Allah, Yahya Jabrane, Aymane El Hassouni, Saifeddine Bouharra et Ayoub El Amloud. Toutefois, la tâche ne sera pas facile pour les dirigeants vu que les six sont dans le radar de plusieurs clubs, particulièrement dans le Golfe.

Rappelons qu’en finale, le WAC croisera le fer contre les Egyptiens d’Al Ahly, qualifiés en finale après avoir battu l’Espérance sportive de Tunis sur le large score de 3 buts à 0.

Tenant du titre de la Ligue des champions d’Afrique, le Wydad est le seul club marocain rescapé dans les compétitions africaines, après les éliminations du Raja (Ligue des Champions) et de l’AS FAR (Coupe de la CAF).

