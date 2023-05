Noussair Mazraoui encensé par une légende du football allemand

L’ancienne légende du football allemand, Lothar Matthaus, a salué la performance du marocain Noussair Mazraoui, avec le Bayern Munich.

Matthaus a déclaré dans une déclaration à la presse que Mazraoui est l’un des joueurs les plus en vue du Bayern Munich cette saison et félicite les dirigeants du Bayern pour cette pioche réalisée l’été dernier. « Son niveau est très bon, nous l’avons également vu briller en Coupe du monde avec son pays. Il a un grand engagement avec l’équipe, et cela se voit sur clairement sur le terrain ».

Et de poursuivre : « Noussair joue pour l’équipe et non pas pour son intérêt personnel. Il a aussi marqué son premier but avec le Bayern récemment. Il a également de grandes qualités techniques et une vitesse impressionnante. C’est un joueur sur qui on peut compter, et il peut élever davantage son niveau », note Mathaus.

Pour rappel, Mazraoui avait exprimé sa profonde désillusion de sa situation au Bayern Munich avec l’entraîneur Thomas Tuchel, avant d’avoir sa chance dernièrement et pouvoir s’imposer dans l’équipe.