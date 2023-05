Botola: le programme de la 26ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

En l’absence des équipes de peloton de tête, le week-end prochain pour le compte de la 26e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, c’est la lutte au bas du tableau qui volera la vedette avec des matches déterminants.

L’Ittihad de Tanger et Olympique Khouribga (21 pts chacun), qui partagent la lanterne rouge, seront engagés dans un duel à distance avec comme enjeu s’approcher de la sortie de la zone de danger à un virage décisif du championnat.

C’est un club tangérois ultramotivé qui reçoit le Raja de Casablanca, qui passe par une période de vide à plus d’un niveau, alors que la mission risque d’être plus délicate pour les Khourigbguis qui devront négocier leur face-à-face avec le Difaa El Jadidi, qui pointe à deux unités de la première place de relégable (23 pts) et sera animé, lui aussi, par la volonté de sauver sa peau.

Un peu plus loin dans le classement, le Mouloudia d’Oujda et le Chabab de Mohammedia, qui partagent la 12e place (25 pts), n’auront pas droit à l’erreur, au risque de se glisser un peu plus dans le gouffre.

Les représentants de la ville des fleurs devront sortir leur meilleur football face à la Jeunesse Salmi, pour pouvoir décrocher les précieux trois points, alors que le Mouloudia d’Oujda aura à disputer un derby de l’Oriental souvent très relevé contre la Renaissance de Berkane.

Deux matches de cette journée ont été reportés au 29 mai, opposant le FUS de Rabat à l’AS FAR, engagée dans la Coupe du Roi Salmane, et le Wydad Casablanca, qui joue les demi-finales retour de la Ligue de champions, au Moghreb de Tetouan.

Voici le programme :

Samedi 20 mai :

18h00 : Olympic Safi – Hassania Agadir

20h00 : Maghreb de Fès – Union Touarga

Dimanche 21 mai :

20:00 : Olympique Khouribga – Difaa El Jadidi

Jeunesse Salmi – Chabab Mohammédia

Mouloudia Oujda – Renaissance de Berkane

Ittihad Tanger – Raja Casablanca

Reportés :

Lundi 29 mai :

20h00 : FUS Rabat – AS FAR

Wydad Casablanca – Moghreb Tetouan

S.L.