La France se venge-t-elle de Zakaria Aboukhlal ?

L’international marocain a communiqué sa volonté de ne pas disputer le match de la 34e journée de Ligue 1 entre le TFC et Nantes. La journée a été marquée par l’action de solidarité menée par la LFP dans la lutte contre l’homophobie. Les joueurs ont porté des maillots avec les couleurs de la LGBTQI (mouvement lesbien, gay, bisexuel, transgenre, queer et intersexe), une action auquel n’adhèrent pas plusieurs joueurs arabes et africains.

Aboukhlal a expliqué sa position ainsi sur son compte officiel Instagram : « Je tiens à souligner que j’ai la plus grande estime pour chaque individu, quels que soient ses préférences personnelles, son sexe, sa religion ou ses origines. C’est un principe que l’on ne soulignera jamais assez. Le respect est une valeur que j’estime beaucoup. Il s’étend aux autres mais comprend également le respect de mes propres croyances personnelles. Par conséquent, je ne crois pas être la personne la plus appropriée pour participer à cette campagne. J’espère sincèrement que ma décision sera respectée, tout comme nous souhaitons tous d’être traités avec respect. »

Le lendemain, RMC Sport publie une information qui a suscité une forte polémique. Le média indique qu’Aboukhlal s’en serait pris à Laurence Arribagé, adjointe aux Sports de la mairie de Toulouse en marge des festivités de la victoire en Coupe de France du TFC. L’élue aurait demandé aux joueurs de faire moins de bruit, au moment où elle prononçait son discours. Aboukhlal aurait répondu « Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes », lui aurait alors répondu le Lion de l’Atlas. Laurence Arribagé aurait par la suite démenti ces accusations.

Quelques heures après la publication de l’article, Toulouse annonce la suspension de Zakaria Aboukhlal jusqu’à nouvel ordre en attendant les résultats d’une enquête interne. Difficile de ne pas y avoir une forme de revanche de la part des responsables du foot en France contre l’attitude d’Aboukhlal de ne pas adhérer au mouvement LGBT.