Lions de l’Atlas: qui pour remplacer Zakaria Aboukhlal ?

Opéré avec succès suite à une blessure, Zakaria Aboukhlal sera indisponible jusqu’à la fin de la saison. Après cette triste nouvelle, les fans des Lions de l’Atlas attendent impatiemment de découvrir le joueur qui remplacera Aboukhlal en sélection.

Selon un rapport du site «Win Win», les noms de trois attaquants sortent du lot. Il s’agit de Mourad Batna, qui signe actuellement des prestations exceptionnelles avec Al Fateh. Le club saoudien a d’ailleurs déjà annoncé que le joueur est convoqué au prochain stage de préparation des Lions de l’Atlas.

Le média cite également le nom de Soufiane Rahimi, le joueur d’Al Ain, qui ne cesse d’impressionner aux Emirats Arabes Unis. «L’attaquant a toutes ses chances pour remplacer Aboukhlal vu son expérience en Afrique avec le Raja de Casablanca et la sélection des Locaux», précise-t-on.

Et d’ajouter que Réda Slim, qui vient de rejoindre Al Ahly en provenance de l’AS FAR, peut également être appelé au prochain camp des Lions de l’Atlas après sa saison exceptionnelle avec les Militaires et son intégration rapide avec le club égyptien.

Rappelons que la sélection nationale jouera face à son homologue ivoirienne, le 14 octobre à Abidjan, en match amical. Cette rencontre sert de préparation à la 34ème édition de la CAN qui se jouera du 13 janvier au 11 février prochains en Côte d’Ivoire.

Le match Maroc-Libéria, comptant pour la mise à jour de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), a été reprogrammé pour le 17 octobre au Grand Stade d’Agadir.

Ce match, qui devait avoir lieu le 09 septembre, a été reporté à une date ultérieure, suite au séisme ayant sévi dans la région d’Al Haouz.

