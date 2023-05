Lutte contre l’homophobie: Zakaria Aboukhlal risque-t-il des sanctions ?

Amélie Oudéa-Castéra a appelé à sanctionner les joueurs ayant refusé de porter le maillot au numéro arc-en-ciel, dans le cadre de la journée contre l’homophobie, organisée par la LFP.

Invitée dimanche de « Stade 2″, l’émission diffusée sur France 3, la ministre des sports a indiqué que les clubs doivent prendre les mesures nécessaires à leur encontre. «Je voudrais d’abord saluer l’action de la LFP, qui fait cette opération pour la cinquième fois. Mais je regrette vivement qu’on n’ait pas 100 % des joueurs en France qui se retrouvent dans ce message de non-discrimination. De quoi parle-t-on ? C’est essentiel», s’est indignée Oudéa-Castéra, indiquant être «dans un pays qui a toujours promu le respect des autres, des droits de l’Homme».

Et d’ajouter: «C’est essentiel qu’on puisse tous se retrouver dans un message aussi basique de vivre ensemble. Je pense qu’il est de la responsabilité des clubs, avec un dialogue avec leurs joueurs, de prendre des sanctions. Lors d’une opération qui est cadrée de cette façon, qui embarque tous les clubs sur un sujet basique de non-discrimination, il faut être là. »

Rappelons qu’en plus d’Aboukhlal, plusieurs autres joueurs ont refusé de participer à cette campagne. Sur ses réseaux sociaux, le Lion de l’Atlas qui évolue dans les rangs de Toulouse FC a tenu à s’expliquer. «J’ai pris la décision de ne pas participer au match face à Nantes. D’abord, je tiens à souligner que j’ai la plus haute estime pour chaque individu, quelles que soient ses préférences personnelles, son sexe, sa religion ou son origine. Le respect est une valeur que j’estime énormément. Il s’étend aux autres, mais cela signifie aussi le respect de mes convictions personnelles. C’est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne. J’espère que ma décision sera traitée avec respect. Tout ce que je demande, c’est d’être traité avec respect», a assuré le joueur.

